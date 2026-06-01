サッカーW杯の開催国への関心が高まるこの時期、その文化や空間を映像で味わうのも一興だ。せっかく観るなら、異国の風景に見とれるだけでなく、人の感情にじわじわと引き込まれていく作品を選びたい。米倉涼子主演のPrime Videoオリジナル映画『エンジェルフライト THE MOVIE』は、メキシコも舞台になるヒューマンドラマだ。死を扱った作品なのに、観終わったあとに不思議と温かい気持ちになる。その理由は、メキシコという国の死