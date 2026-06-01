セブン - イレブン・ジャパンは6月2日より、全国のセブン‐イレブンにて「セブンカフェ スムージー」の新商品「すいかスムージー」を数量限定で順次発売する。本商品は、すいかのみずみずしい甘さにいちご果肉の甘酸っぱさを合わせ、1/2日分のフルーツが摂取できるフルーツ感たっぷりのスムージーであるという。すいかスムージー○「すいかスムージー」の特長とこだわりの隠し味「すいかスムージー」(400.68円)は、主役となるすい