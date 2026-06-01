コロワイドグループのかっぱ寿司は6月3日、「かっぱ寿司 久屋大通店」をグランドオープンする。これを記念し、久屋大通店限定で「かっぱ寿司 久屋大通店グランドオープン記念商品」を販売する。また、愛知県内のかっぱ寿司で「みなみ鮪中とろ」を特別価格の110円で提供するほか、久屋大通店限定の記念商品として「大えび天包み」なども特別価格で登場する。さらに公式アプリを通じて「店内飲食限定の200円OFFクーポン」も配信され