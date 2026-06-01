女性ボーカルでありながら?男のＲＯＣＫ?を歌う高マサミ率いる「ＯＴＯＫＯ−ＵｔＡ」が６月１３日、東京・ラドンナ原宿でライブ「ＯＴＯＫＯ−ＵｔＡｉｎＬＡＤＯＮＮＡＶｏｌ．１５」を開催する。今回で同会場１５回目という節目の公演だ。高マサミは大阪生まれの在日コリアン。幼少期からコリア舞踊やコリア音楽に囲まれて育ち、その情感あふれる表現力を武器に独自の音楽世界を築いてきた。現在は「女が歌う男のＲ