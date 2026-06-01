山本が今季5勝目米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は5月31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦に先発登板。5回1/3、104球を投げて4安打無失点、10奪三振の好投で今季5勝目をマークした。チームは9-1と、5月を快勝で締めた。敗れたフィリーズの主砲ブライス・ハーパー内野手は、山本が見せた前回登板との違いについて語った。山本は初回、シュワーバーとハーパーから三振を奪う上々の立ち上がり。4回に2安打を浴びて2