本拠地フィリーズ戦米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は5月31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦に先発登板。5回1/3、104球を投げて4安打無失点、10奪三振の好投で今季5勝目をマークした。チームは9-1と、5月を快勝で締めた。バッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手は、制球に苦しみつつも試合を作ったエースを称えた。山本は初回、2つの見逃し三振を奪って3者凡退。三振は2つとも、捕手ラッシングがABSチャレ