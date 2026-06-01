家族で楽しむキャンプを「都会人の道楽」と一蹴する義姉。そのトゲのある言葉の裏に隠されていた思いとは？ 友人が体験談を語ってくれました。 キャンプを全否定する義姉の嫌味 私たち家族は、キャンプが趣味です。 数年前から徐々に道具を買い揃え、長期休みのときはキャンプを楽しんでいます。 ある日、義実家で義姉と話していたときのこと。 遠出してキャンプへ行った話をしたところ、義姉がチクリと嫌味を言ってき