人気モデルのケイト・モスのドキュメンタリー制作をネットフリックスが検討していると報じられている。ケイトが世界的スーパーモデルになるきっかけとなった1992年のカルバン・クラインのキャンペーンが35周年を迎えるにあたり、その軌跡を追うドキュメンタリーの企画が浮上しているという。 【写真】和解まで破局から23年顔も合わせたくなかったケイトの元恋人俳優 ある関係者はザ・サン紙