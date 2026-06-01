Aさんの息子は小学2年生で、家に帰るとすぐスマートフォンや携帯型ゲーム機で遊ぶ日々を送っている。そんな息子は最近になって、遠くの文字を目を細めて見たり、遠くにある物を見る時に、わざわざ近くに行って見ることが増えてきた。 【写真】「人前で初めて」テレ朝アナのレアなメガネ姿 息子の視力が低下していることを察したAさんは「大きくなったらメガネを作ってあげなきゃ」と軽く考えていた。しか