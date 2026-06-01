津山警察署 5月31日夕方、岡山県津山市でスクーターと運転手の男性が用水に転落した状態で見つかり、その後男性の死亡が確認されました。 31日午後5時ごろ、津山市東田辺で「川に人がはまっている、顔が水に浸かっている」と通行人から110番通報がありました。 警察によると、近くに住む男性（70）と、その男性が運転する原付スクーターが、用水に転落した状態で見つかったということです。