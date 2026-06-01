オーストラリアが現地5月31日にメンバーを発表北中米共催ワールドカップ（W杯）に臨むオーストラリア代表チームが発表され、Jリーグでプレーする2人の選手がメンバー入りを果たした。オーストラリアはアジア最終予選の初戦でバーレーンに敗れたが、そのチームを立て直したのが最終予選の第3戦から指揮を執ったトニー・ポポヴィッチ監督だ。現役時代にサンフレッチェ広島で日本代表の森保一監督とチームメートとしてプレーした