俳優の大沢たかおが、1日より公開の味の素AGF『ちょっと贅沢な珈琲店』のWEB限定プロモーション動画「氷に直接ドリップ？」篇と「氷に負けないんです」篇に出演する。爽やかな白シャツをまとった大沢が同商品をアイスで愉しむという清涼感溢れる仕上がりとなっている。【CMカット】爽やかなシャツ姿でコーヒーを嗜む大沢たかお同社の調査によると、年々厳しくなる夏の暑さに伴いアイスコーヒーの需要は一層の広がりが見込まれる