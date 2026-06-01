アイドルグループ・乃木坂46が、夏の全国ツアー『真夏の全国ツアー2026』を2週間後に控える中、42枚目シングルのリリース日が7月22日に決定した。【写真】かわいい！全40種のメンバー書き下ろしオリジナルスタンプ5月19日〜21日に開催された『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』では最終日に梅澤美波 卒業コンサートを開催。3代目キャプテンとして乃木坂46をけん引していた梅澤美波がグループを卒業し、新たに5期生・菅原咲月が4代目キ