公開中の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の入場者プレゼント第4弾が発表された。6月5日より、全国の上映劇場（一部劇場を除く）で、「キャラクターカードセット」が数量限定で配布される。【画像】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カットキャラクターカードセットは任天堂の公式スマートフォンアプリ「Nintendo Today!」内で手に入るデジタルカード40種類の中から5種類を実際にカード化し