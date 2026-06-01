タレントの江頭2:50が、アサヒビール新商品のテスト販売サイト・アサヒ空想開発局とともに、ビール『アサヒEGA BEER』（アサヒ エガビアー）を共同開発した。6月2日から数量限定で全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどで販売される。【画像】『アサヒEGA BEER』の味は？“ヒミツ”も『アサヒEGA BEER』は“ビール好きの江頭2:50と本気でつくった、ビール好きのためのビール”をコンセプトに作られた。2025年秋