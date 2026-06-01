5月17日に海の森公園で開催された『METROCK 2026』。初夏の心地よい海風が吹き抜けるなか、出演4回目となる羊文学が登場。独自のオルタナティブ・ロックを響かせ、貫禄のステージパフォーマンスで会場の視線を一身に集めた。【映像】羊文学『METROCK 2026』ステージABEMA TIMESでは、ライブを終えた直後の塩塚モエカ、河西ゆりかにインタビューを実施。今年のメトロックの感想やバックステージでの定番エピソードから、それぞ