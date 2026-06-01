2027年春に卒業を予定する大学生らの就職活動が解禁日を迎え、対面で面接を受ける学生（手前）＝1日午前、東京都千代田区の第一生命保険2027年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は1日、政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えた。実際は多くの企業で選考が前倒しで進められており、ルールは形骸化。大手人材サービスのインディードリクルートパートナーズ（東京）の調査では、大学生らの就職内定率は