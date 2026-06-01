6人組グループ・SixTONESが、6月1日から公開されるソニーマーケティングの完全ワイヤレスイヤホンのフラッグシップモデル『WF-1000XM6』新CMに出演する。また全国5店舗のソニーストア（銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神）では、2日から『WF-1000XM6』を通して、SixTONESの楽曲を楽しむことができる。【場面写真】真剣にふざける…SixTONES＆坂本花織同CMは「6人グループ」「6周年」『WF-1000XM6』といった“6”にまつわる要