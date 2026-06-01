週明けの日経平均株価が取引時間中の最高値を更新し、初めて6万7000円台をつけました。【映像】日経平均株価の変動きょうの日経平均は取引開始後まもなく上昇幅が500円に迫り、先週金曜日につけた取引時間中の最高値6万6505円を更新しました。その後、上げ幅を縮める場面もありましたが再び上昇すると、先ほど午前10時10分過ぎに初めて6万7000円台をつけました。市場関係者は、イラン情勢の収束への期待感と不透明感が入り