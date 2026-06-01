週明け１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は上昇し、一時、取引時間中として初めて６万７０００円台にのせた。前週末終値（６万６３２９円５０銭）から９００円超上昇し、６万７２００円台で推移している。前週末の米株高を受け、日経平均への寄与度が高い人工知能（ＡＩ）や半導体関連の銘柄を中心に買われている。ソフトバンクグループ株の上昇が日経平均を大きく押し上げている。一方、東証プライム銘柄の６