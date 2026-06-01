「ドジャース９−１フィリーズ」（３１日、ロサンゼルス）ドジャースは投打がかみ合って快勝。先発・山本由伸は５回１／３を４安打無失点で５勝目を挙げた。試合後のロバーツ監督は五回のピンチを切り抜けた場面をポイントに挙げた。「それまで大きなストレスはなかったけど、あそこは試合の分岐点だった。あの打線の並びを無傷で切り抜けたのはエースの証だと思う」と絶賛した。４点リードの五回。山本は２安打で１死二、