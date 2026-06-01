お笑い芸人のケンドーコバヤシが、1日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金前8：00）に出演。4年ぶりの『ラヴィット！』出演となったが、冒頭から安定の暴走トークで沸かせた。【写真】かわいすぎる…TBS南後杏子アナの“衝撃の新キャラ”ケンコバは4年ぶりの出演について「だいたいね、田代まさしさんと同じペースで現れるっていう」とニヤリ。MCの川島明が「あんまりその言い方よくない。第一声、田代まさしよ