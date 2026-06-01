元TBSの宇内梨沙アナウンサー（34）が1日までに自身のインスタグラムを更新。黒ノースリーブコーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「良い天気だったので、しっかり日差しを浴びるために1万歩」とつづり始めた。「途中スムージーをのんでクールダウンしました」と黒ノースリーブコーデショットを投稿した。最後に「また5月でこの暑さは、夏本番が怖いなぁ」と締めた。ネットでは「リラックスしてますね〜」「