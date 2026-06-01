〈勝海舟も驚いた！ 竜馬が思いついた新たに「藩」を作る場所〉から続く ＜第171話です。170話はこちら＞【あわせて読む】“竜馬”の伝説はフィクションかノンフィクションか？司馬遼太郎の名作に鈴ノ木ユウが挑む！【連載1話目】坂本竜馬の奇跡の生涯を「コウノドリ」の鈴ノ木ユウが描く「竜馬がゆく」は隔週で更新予定です（1話目はこちら）。1巻〜16巻が発売中。コミックス第16巻大好評発売中です！この続き（172