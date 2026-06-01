グラビアアイドルの藍野りな（25）が31日までに、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて近況を明かした。藍野は「6月の撮影会、一身上の都合により参加できなくなりました。SNSの更新もできなくて、ご迷惑ご心配おかけして本当にごめんなさい」と謝罪した。さらに「楽しみにしてくださった皆さん、本当に申し訳ありません」とつづった。続いての投稿でも「SNS禁止されているので更新できません」と明かした。藍野は東京