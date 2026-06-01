Hカップのグラビアアイドル天野ちよ（31）が31日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なグラビアショットを披露した。「みんな今日は大阪プール撮影会来てくれてありがとう暑い中お疲れ様！ゆっくり休んでね」と感謝の思いをつづり、奇抜なデザインのビキニ水着姿で大きな車を洗車し、泡だらけになったショットを公開した。別の投稿では「6／13(土)開催のファンクラブ限定個撮Aプランの予約開始」などと伝え、布面積が小さめ