グラビアアイドルの秋田そな（21）が31日までに、インスタグラムやストーリーズを更新。水着姿をアップした。秋田は「撮影風景お気に入り水着です」とコメントし、雑誌の撮影ショットを投稿した。淡いピンク色のビキニを着用し、畳の室内にたたずむ姿をアップ。色白素肌や曲線美を際立たせた。この投稿にフォロワーからは「もちもちそなちゃん」「スタイル抜群」「めちゃくちゃセクシーボディ」「めちゃくちゃかわいいーーー!」