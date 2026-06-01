元KSB瀬戸内海放送で現在はフリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が31日、自身のインスタグラムを更新。ディズニーシーに訪れた様子を投稿した。「ディズニーシー25周年たくさん写真撮ったので載せます笑」とつづり、ミニーマウスの水色カチューシャをつけたショットをアップ。白のノースリーブトップスにデニム生地のミニスカート、白いスニーカー＆ソックスのコーデも披露した。「食べて、食べて、食べて、食べましたポップ