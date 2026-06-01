声優井口裕香（37）が31日までにインスタグラムを更新。白いレオタード姿をアップした。井口は「トレーニングの成果が感じられるおちり！よ〜〜〜き！」とコメント。振り向きポーズをとっており、自慢の美ヒップを強調させている。この投稿にフォロワーからは「エロカワイイ〜よ」「むちむち最高」「絶品極上尻です！芸術」「お尻デカっ」などのコメントが寄せられている。井口は声優、ラジオパーソナリティーとして活躍する一方、