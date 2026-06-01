2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep」が31日、YouTube公式チャンネルに新曲「UNTOUCHABLE」のミュージックビデオ（MV）を公開した。今曲は、あえて特定のテーマやコンセプトを絞らずに「受け手によって捉え方を幅広くしてほしい」という思いで制作したという。関係者は「聴く人それぞれが自由に考察して、自分だけの物語として楽曲を捉えていただくことを前提としています」と説明した。「あなたがいる