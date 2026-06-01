元HKT48でアイドルグループ「イイトコドリ」の卒業を発表した長野雅（26）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃デザインの水着やランジェリーショットを投稿した。「変わった形の水着！」とつづり、胸元も背中も大胆に露出されたスカイブルーのワンピース水着姿をアップ。人さし指を立ててアゴにつけた“あざとポーズ”をとった。また別投稿では「たまには自撮りも」と谷間あらわなランジェリー姿でピースサインを送っ