◇ナ・リーグドジャース9−1フィリーズ（2026年5月31日ロサンゼルス）ドジャースは5月31日（日本時間6月1日）、本拠でのフィリーズ戦に快勝。デーブ・ロバーツ監督も自身54回目の誕生日を白星で飾り、ご機嫌だった。この日は再昇格したばかりの28歳新人・ウォードが4回にメジャー初本塁打。24歳のフリーランドも3号ソロを含む2安打2打点と活躍した。試合後、指揮官は「今日は攻守両面で素晴らしかったね。若い選手たち