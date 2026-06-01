グラビアアイドルの宮川みやび（27）が、1日までにインスタグラムを更新。グラビアショットを披露した。発売中の「グラビアザテレビジョン」に初掲載されている宮川は「ゼロイチファミリア所属後の“初仕事”です緊張しながら挑んだんですが、今まで着たことのないようなかなりギラギラした衣装でしたぜひチェックしてもらえると嬉しいです」と、ビキニ姿で呼びかけた。また。透けた衣装で青のビキニをのぞかせるショットや、