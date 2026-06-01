【ロンドン共同】競技規則を定める国際サッカー評議会（IFAB）は5月31日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会でCK、FKが蹴られる前に攻撃側に明らかな反則があった場合、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入を認めることを決めた。得点やPKなどに直接影響するプレーが対象。CKやFKでボールが蹴られる前に、ゴール前の競り合いで攻撃側の選手が意図的に相手の動きを妨げるケースが目立ち、問題視されていた。