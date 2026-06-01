茨城県つくば市のホンダ系ディーラーが整備業者に修理業務を委託した際、車を無償で運搬させたとして、公正取引委員会が下請法違反を認定し、再発防止などを求めて勧告する方針を固めたことが1日、関係者への取材で分かった。