新潟県出身の現役女子大生で、アイドルグループ「#Mooove!」のサポートメンバー七海りおが、1日までにインスタグラムを更新。グラビアショットを披露した。発売中の雑誌「B.L.T.」7月号のグラビアに登場している七海は「なんと…2回目の雑誌掲載です！前回より少しでも成長している姿を届けられていたら嬉しいです！いつも応援してくださるみなさんのおかげで、またこうして誌面に載せていただけました！是非たくさんの方に