「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が31日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。デコルテを大胆に露出したオフショットを投稿した。「5月もありがとう−」とつづり、谷間や黒ランジェリーをチラリとのぞかせた真っ赤なトップスの初夏なファッションコーデを披露した。ストーリーズでは、「Kako」とオレンジ色で記された白い「かこTシャツ」にデ