コロワイドグループのかっぱ寿司は6月11日より、かっぱ寿司全店にて「からだすこやか茶W+」とのコラボレーションキャンペーンを実施する。店内にて「からだすこやか茶W+」を2本購入した人を対象に、限定特典である「ぷくぷくシール」をプレゼントする企画であるとのことだ。「からだすこやか茶W+」とのコラボレーションキャンペーン○コラボキャンペーンの概要と限定特典本キャンペーンは、コカ・コーラ社が展開する「おいしさ」と