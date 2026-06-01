佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気、そして台風6号の情報をお伝えします。「台風6号」 台風6号の中心は宮古島の東南東にあり、発達しながら1日中にも沖縄県にかなり接近する見込みです。その後、進路を東寄りに変えて、日本列島に沿うようにして北上していきます。九州では沖縄県や鹿児島県、宮崎県などの太平洋側の地域を中心に大きな影響が出そうです。福岡県や佐賀県は暴風警戒域から外れていて、直接の