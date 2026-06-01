１日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」では、「毎日何通も来る」という視聴者の疑問に華丸大吉が答えた。大吉が朝ドラ受けとして、看護師は「メンタル的にも大変なお仕事ですよね」と言った後、「たくさん来ているお便りがありまして、代表して」と一通のメールを読み上げた。それが「番組オープニングで３人が並ばれた時、鈴木アナの後ろのセットの雲が重なり、まるでナースキャップをかぶっているように見えることがあります