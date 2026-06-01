占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2026年6月の運勢を占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）【今月のカード：力（The Strength）／逆位置】「力」の逆位置は、動くためにエネルギーをためることを示します。今月は、積極的に動くよりも、休息をとってゆっくり過ごすことが大切な1カ月。「何もしていない」と焦らなくても大丈夫。次に動く時のためにしっかり気力を蓄え