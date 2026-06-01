有明海の干潟を舞台にユニークな競技で競う「鹿島ガタリンピック」が３１日、佐賀県鹿島市の道の駅鹿島の干潟で開かれた。４２回目の今回は国内外の約１４００人が参加し、全身泥まみれになりながら楽しんだ。競技は、名物「潟スキー」に乗って２５メートルを進む「人間むつごろう」や、ロープを使って干潟にダイブする「ガターザン」、自転車で干潟の上の細い板を渡るレース「ガタチャリ」など９種類。会場には約３万５０００