昨オフの右足首手術からメジャー復帰を目指すドジャースのトミー・エドマン内野手が、５月３１日（日本時間１日）傘下３Ａで実戦復帰後初本塁打を放った。六回に相手右腕の真ん中低めのスライダーをすくい上げ、右翼スタンドへ運んだ。２年連続のワールドシリーズ制覇に貢献したエドマンは今季、リハビリのため負傷者リスト（ＩＬ）入りして開幕を迎えた。５月２６日に実戦復帰し、この試合まで３試合で９打数４安打、打率・