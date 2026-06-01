占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2026年6月の運勢を占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）【今月のカード：隠者（The Hermit）／逆位置】「隠者」の逆位置は、考えてきたことを行動に移していく意味を持ちます。今月は、心の中で思い描いてきたことを、少しずつ形にしていくとよい流れになりそうです。ただし、自信がなくて動けなくなってしまうのは避け、まずは周りの