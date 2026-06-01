占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2026年6月の運勢を占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）【今月のカード：節制（Temperance）／逆位置】「節制」の逆位置は、無理にバランスをとろうとしなくてもよいことを示します。今月は、マルチタスクよりも1つのことに集中することで、物事がうまく進みやすい月になりそう。ただし、注力し過ぎて疲れてしまわないように注意。気分転