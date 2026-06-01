All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国10〜60代の女性282人を対象に、20代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「声が魅力的だと思う20代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：橋本環奈／39票「ハスキーボイスが魅力的」と評されることも多い橋本環奈さんが2位にランクイン。可愛らしいビジュアルと、サバサバとした男前な声のギャップが多くの支