占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2026年6月の運勢を占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）【今月のカード：皇帝（The Emperor）／逆位置】「皇帝」の逆位置は、周りの意見を聞き入れることを促します。今月は、自分の主張を強く押し出すよりも、身近な人たちの言葉に耳を傾けてみるとよい流れが生まれそうです。ただし、悪いうわさ話に流されるのは避けましょう。必