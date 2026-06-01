新緑のまぶしく心地よい風を感じながらのドライブが楽しい季節ですね。道中のリフレッシュはもちろん、その土地ならではの絶品グルメや貴重な特産品をじっくり堪能できる、満足度の高いお出かけ先をご紹介します。All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、特産品が楽しめると思う「青森県の道の駅」ランキングの結果をご紹介