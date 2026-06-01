言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、毎日の家事を支えてきた昔ながらの便利道具や日本の歴史的な農業や物流を象徴する梱包の知恵など、それぞれ和の情緒を感じさせる3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□し□□ら□□むれヒント：本気ではなく遊び