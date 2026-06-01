新たな「Jリミテッド」2026年5月8日、スズキは「エブリイ」の特別仕様車「Jリミテッド」を一部改良したと発表しました。日常で使う場面で役立つ装備を見直し、扱いやすさを高めた点が今回の変更点です。では、このアップデートを受けて販売店ではどのような声が聞かれているのでしょうか。最上級グレード「JOIN ターボ」をベースにした特別仕様車「Jリミテッド」は、2025年8月20日に新設定されました。【動画】超カッコイイ！